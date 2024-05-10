8 نصائح لحماية حساباتك المصرفية من النصب الإلكتروني.. اعرفها

أصبحت العمليات المصرفية عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، فإن هذا التطور التكنولوجي لم يأتِ دون تحديات، إذ يتعرض المستخدمون الذين ليس لديهم ثقافة تكنولوجية للنصب الإلكتروني واختراق حساباتهم المصرفية في بعض الأحيان، ويصبحون فريسة للمحتالين، ما يهدد أمانهم المالي ويتسبب في خسائر فادحة.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية طرق التصدي لعمليات الاحتيال الإلكترونية، وفقًا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

1. كن حذرًا ويقظًا: تحقق باستمرار من أي رسائل أو مكالمات تطلب منك مشاركة معلومات شخصية أو مالية، وتذكر أن البنوك ومزودي الخدمات المالية لن يطلبوا منك مشاركة هذه المعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

2. لا تنقر على روابط مشبوهة: تجنب النقر على الروابط التي تأتي في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية المشبوهة، قد تكون هذه الروابط توجهك إلى صفحات ويب مزيفة تهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية.

3. حماية كلمات المرور: استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لحساباتك المختلفة على الإنترنت. قم بتغيير كلمات المرور بشكل دوري ولا تشاركها مع أي شخص آخر.

4. استخدام الحماية المتعددة العوامل: قم بتمكين الحماية المتعددة العوامل (MFA) لحساباتك عندما يكون ذلك متاحًا. هذا يعني أنه سيتم طلب رمز تحقق إضافي أو كلمة مرور لمرة واحدة لتسجيل الدخول.

5. تحقق من موثوقية المواقع والتطبيقات: قبل إدخال أي معلومات شخصية أو مالية على موقع ويب أو تطبيق، تحقق من صحة الموقع وتأكد من أنه موثوق به.

6. تحديث البرامج: تأكد من تحديث برامج الحماية والتطبيقات على أجهزتك بانتظام. يساعد ذلك في سد الثغرات الأمنية وحماية بياناتك.

7. احتفظ بسجل للمعاملات: قم بالاحتفاظ بسجل للمعاملات الإلكترونية والتحقق منه بانتظام للتأكد من عدم وجود معاملات غير مصرح بها.

8. تحذيرات الأمان من البنك: اتبع أي تحذيرات أمان تصدرها البنوك أو مزودي الخدمات المالية. قد تحتوي هذه التحذيرات على معلومات حول طرق الاحتيال الحالية وكيفية تجنبها.

كيف تحمي نفسك من السرقة أو الاحتيال الإلكتروني

لحمايتك من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت عند الدفع، ينبغي عليك الالتزام بإرشادات الأمان والبقاء يقظًا خلال عمليات الشراء عبر الويب، تأكد دائمًا من صحة الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة قبل إدخال أية معلومات شخصية أو مالية، وفي حال تعرضت للاحتيال، فمن الضروري الإبلاغ عن الواقعة للسلطات المختصة فورا، مثل البنك والشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

7 خطوات ذهبية.. للحماية من السرقة أو الاحتيال

لحماية نفسك من الاحتيال عبر الإنترنت عند الدفع:

1. اتبع إرشادات الأمان: التزم بإرشادات الأمان الخاصة بالتعاملات الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت.

2. تحقق من صحة الموقع: تأكد دائمًا من صحة الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة قبل إدخال أية معلومات شخصية أو مالية.

3. لا تشارك كلمات المرور: لا تشارك كلمات المرور الخاصة ببريدك الإلكتروني المرتبط بحساب البنك أو المحفظة الإلكترونية الخاصة بك.

4. استخدم كلمات مرور فريدة: تجنب استخدام كلمات مرور شائعة لحسابات التجارة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

5. تجنب المعاملات عبر شبكات عامة: تجنب إجراء المعاملات المصرفية عبر شبكات عامة أو مجانية، واستخدم دائمًا شبكات خاصة وموثوقة.

6. عدم مشاركة تفاصيل الحساب: تجنب مشاركة أي تفاصيل حسابية مع أي شخص، حتى لو كانوا يدعون أنهم مسؤولون بنكيون.

7. تجاهل الاتصالات غير الموثوقة: تجاهل أي مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني مشبوه يطالب بتحديث معلوماتك المالية.

8. التحقق من المصداقية: تحقق دائمًا من الموقع الرسمي للبنك أو الشركة المالية قبل الاستجابة لأي طلبات تحديث.