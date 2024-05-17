ضبط سائق بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من شخصين بالدقهلية
كتب:
محمد بركات
02:03 م | الجمعة 17 مايو 2024
الداخلية
نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من شخصين مقيمان بالدقهلية، بتضررهما من سائق مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدر بأكثر من 3 ملايين جنيه، نظير تشغيله في تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصول تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.