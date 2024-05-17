ضبط سائق بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من شخصين بالدقهلية

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من شخصين مقيمان بالدقهلية، بتضررهما من سائق مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدر بأكثر من 3 ملايين جنيه، نظير تشغيله في تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصول تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.