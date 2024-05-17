طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين في 4 خطوات.. وصفة سهلة وسريعة
كتب:
شروق مراد
02:01 م | الجمعة 17 مايو 2024
طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين
الجيلي من الحلويات السهلة السريعة، التي يمكن إعدادها في دقائق، ولا تحتاج إلى مكونات عديدة، ويمكن تقديمها كتحلية بعد تناول الطعام أو للضيوف، وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين في خطوات بسيطة.
طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين
المقادير:
- 2 لتر من المياه.
- باكت من الجيلي.
- 3 ملاعق جيلاتين بودرة، ويعتبر مكون أساسي في طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين.
- كوب ونصف سكر.
- 2 كوب ماء بارد يحتوي على مكعبات ثلج.
- فواكه مشكلة حسب الرغبة وحسب المتوفر في المنزل.
طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين بالخطوات
- في وعاء توضع المياه وترفع على النار المتوسطة، وتترك حتى تصل المياه إلى مرحلة الغليان، ثم يضاف بباكت الجيلي البودر بأي طعم، والأفضل إضافة جيلي بطعم الفراولة، لأنه من النكهات المحببة لدى الكثيرين، يتم التقليب جيدًا حتى يندمج الجيلي مع المياه.
- بعد التأكد من إذابة الجيلي في المياه، يضاف كوب ونصف من السكر، و3 ملاعق كبيرة من الجيلاتين البودر، ويتم التقليب جيدًا، حتى تذوب المكونات وتندمج تمامًا مع المياه.
- إضافة الماء المثلج، ونقلب المزيج برفق، ثم يضاف 2 كوب من المياه الباردة، والتقليب جيدًا ثم رفع الجيلي من على النار.
- تجهز الأطباق والقوالب التي توضع فيها الجيلي، ثم يترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، بحيث لا يكون ساخنًا أو باردًا تمامًا، وتوضع قطع الفواكه المشكلة، وتدخل القوالب الثلاجة وتترك حتى تبرد تمامًا، مدة لا تقل عن 4 ساعات، وتقدم للتحلية بعد تناول الطعام.