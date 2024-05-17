طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين في 4 خطوات.. وصفة سهلة وسريعة

الجيلي من الحلويات السهلة السريعة، التي يمكن إعدادها في دقائق، ولا تحتاج إلى مكونات عديدة، ويمكن تقديمها كتحلية بعد تناول الطعام أو للضيوف، وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين في خطوات بسيطة.

طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين

المقادير:

2 لتر من المياه.

باكت من الجيلي.

3 ملاعق جيلاتين بودرة، ويعتبر مكون أساسي في طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين.

كوب ونصف سكر.

2 كوب ماء بارد يحتوي على مكعبات ثلج.

فواكه مشكلة حسب الرغبة وحسب المتوفر في المنزل.

طريقة عمل الجيلي بالجيلاتين بالخطوات