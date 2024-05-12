طريقة عمل جيلي التوت بخطوات بسيطة في المنزل.. حلوى صيفية منعشة
كتب:
آية الله الجافي
04:05 ص | الأحد 12 مايو 2024
جيلي التوت
الجيلي من الحلوى الخفيفة التي يحب الكثيرون تناوله؛ لمذاقه اللذيذ ولما يعطيه للجسم من انتعاش وترطيب في فصل الصيف، ويُمكن لربة المنزل تحضير الجيلي بأكثر من نكهة حسب تفضيلات أفراد أسرتها؛ ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل جيلي التوت بخطوات سهلة في المنزل.
طريقة عمل جيلي التوت
يُمكن لربة المنزل تحضير جيلي التوت بمكونات بسيطة في المنزل، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد؛ كالتالي:
- 1 كيلو توت أسود.
- 2 كوب ماء.
- 3 كوب سكر تقريبا.
- 2/3 كوب عصير ليمون طازج.
خطوات تحضير جيلي التوت
- ضعي التوت مع الماء في إناء كبير على نار متوسطة ويترك حتى يغلي.
- اخفضي الحرارة واتركي الخليط يغلي ببطء لمدة 25 دقيقة حتى يلين التوت.
- ضيفي الخليط في طبق عميق كبير باستخدام قماش موسلين نظيف جاف ولا تضغطي عليه حتى لا يتعكر الجيلي.
- اتركي الخليط ليصفي الماء تماماً وهذه العملية قد تستغرق عدة ساعات أو لمدة ليلة.
- تخلصي من التفل المتبقي في القماش، وضعي لكل 1 كوب سائل 1 كوب سكر ثم ضعي السكر والخليط وعصير الليمون في إناء عميق على نار متوسطة.
- قلبي المزيج ثم اتركيه ليغلي بدون تقليب لمدة 20 دقيقة حتى يغلظ قوام الجيلي.
- ضعي الجيلي الساخن في برطمانات واحكمي إغلاقها حتى تبرد ثم ضعيها في الفريزر وقدميها.