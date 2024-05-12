طريقة عمل جيلي التوت بخطوات بسيطة في المنزل.. حلوى صيفية منعشة

الجيلي من الحلوى الخفيفة التي يحب الكثيرون تناوله؛ لمذاقه اللذيذ ولما يعطيه للجسم من انتعاش وترطيب في فصل الصيف، ويُمكن لربة المنزل تحضير الجيلي بأكثر من نكهة حسب تفضيلات أفراد أسرتها؛ ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل جيلي التوت بخطوات سهلة في المنزل.

طريقة عمل جيلي التوت

يُمكن لربة المنزل تحضير جيلي التوت بمكونات بسيطة في المنزل، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد؛ كالتالي:

1 كيلو توت أسود.

2 كوب ماء.

3 كوب سكر تقريبا.

2/3 كوب عصير ليمون طازج.

خطوات تحضير جيلي التوت