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ضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي في شمال سيناء

كتب:

محمد بركات
01:57 م | الجمعة 17 مايو 2024
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام (عنصر إجرامي «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5000 قرص مخدر لعقار «كبتاجون» – سلاح أبيض).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون جنيه تقريباً.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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