محافظ الشرقية يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية.. «تنطلق غدا»

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزاره التربية والتعليم، انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت الموافق 18 مايو، في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، وتستمر حتى الخميس 23 مايو في مادة الدراسات الاجتماعية.

توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس.

إجمالي عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 142713 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية ما بين 775 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة تستوعب 141530 طالبا، و10 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية تستوعب 1100 طالب، بالإضافة إلى 8 لجان لطلاب مدارس الأمل تستوعب 71 طالبا ولجنة لطلاب مدارس النور تستوعب 10 طلاب ولجنة بمستشفى 57357 تضم طالبين، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.