إحالة معلمة للنيابة وإلغاء امتحانات لبعض الطلاب بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، اليوم، إحالة معلمة إلى النيابة العامة والإدارية بعد ثبوت تورطها في تصوير ونشر امتحان النقل بأحد الصفوف التعليمية وحيازتها لتليفون محمول أثناء انعقاد لجنة الامتحان بالمخالفة للقانون رقم 205 لسنة 2020 مما أسفر عنه تداول ورقة الامتحان علي مواقع الغش الاجتماعي.

إلغاء الامتحان لطالبين بسبب الشغب

وكشف بيان تعليم القليوبية عن إصدار المديرية عددا من القرارات بشأن ما شهدته امتحانات النقل بالمديرية والتي انتهت اعتبارا من أمس الأربعاء ومنها إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد مع حرمانهما من أداء امتحان الدور الثاني واعتبار العام رسوب يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحانات المسموح بها قانونا طبقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك لإثارتهما الشغب داخل اللجنة.

إلغاء إمتحانات طالبة بسبب المحمول

كما تقرر إلغاء الامتحان لطالبة في مادة الرياضيات وذلك لحيازتها المحمول أثناء أدائها للامتحان إعمالا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 المادة الرابعة والتاسعة، مع السماح لها بأداء امتحان الدور الثاني.

في سياق متصل، أهابت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيانها الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

في سياق متصل، أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية السبت المقبل، مشيرة إلى تجهيز 440 لجنة تستقبل 111750 طالب وطالبة و 9 لجان يؤدي بها 1672 طالب وطالبة امتحانات الإعدادية المهنية بالإضافة إلى لجنة واحدة للمكفوفين بها 7 طلاب، و4 لجان للصم وضعاف السمع تستقبل 50 طالبا وطالبة.