65 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في الفيوم السبت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، انتهاء الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والمقرر أن تنطلق بعد غدٍ السبت، إذ أعلنت الضوابط والمحظورات، فضلًا عن عدد الطلاب والطالبات الذين يخوضوا الامتحانات، وعدد اللجان التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم، يبلغ نحو 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة.

265 لجنة تستقبل الطلاب السبت

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه جرى تجهيز 265 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستقبال الطلاب والطالبات، إذ جرى التأكد من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الترم الثاني 2024، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحان في أجواء ملائمة.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت وكيل الوزارة، على التزام جميع رؤوساء اللجان، بضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وحسن سير العمل داخل اللجان، مشددةً على عدم السماح لأي رئيس لجنة بالتنازل عن مهام عمله لأي عضو من أعضاء اللجنة.

تشكيل لجنة لاستلام أوراق الأسئلة

وذكرت، إنّه جرى تشكيل لجنة لاستلام كافة أوراق الأسئلة والإجابة قبل بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، وتسليمها عقب انتهاء الامتحانات، مع التوقيع على فتح مظروف الأسئلة، موجهةً بضرورة تحقيق الانضباط الكامل، بدايةً من البوابة الخارجية للجنة، وحتى داخل اللجان.

تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية

ووجهت وكيل الوزارة، بضرورة تدوير الملاحظين، داخل اللجان الفرعية بصورة يومية، مع التواصل الفوري والمباشر مع غرف العمليات الفرعية في كل إدارة تعليمية في حالة حدوث أي طاريء قد يعكر صفو امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024.