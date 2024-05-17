محافظ الجيزة: 191 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ غدا السبت 18 مايو وتنتهي الخميس 23 من الشهر ذاته.

توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب

وأكد «راشد» في تصريحات صحفية، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 191 ألفا و86 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57357.

وكلف محافظ الجيزة جميع الجهات التنفيذية بالتعاون الدوري لتهيئة المناخ الجيد للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري ومنع تواجد الإشغالات ومكبرات الصوت.

تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية

وأوضح اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية.

كما أكد منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.