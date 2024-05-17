نقيب الأشراف من السيدة زينب: تطوير مساجد آل البيت سيجعلها وجهة سياحية

أدى محمود الشريف نقيب الأشراف، صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، بعد افتتاحه رسميا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي.

مساجد آل بيت الحبيب المصطفى

وأعرب نقيب الأشراف، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بيبوت الله بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة خاصة والتي تشهد تطويرا غير مسبوق بما يحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية، ضمن حرصه على تطوير واجهة مصر الحضارية.

وأكد نقيب الأشراف، أن تطوير مساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والطرق والميادين والمرافق المحيطة بها سيجعلها وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر.

صلاة الجمعة

وحضر صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد أبوهاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.