موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بفروق دقائق بسيطة داخل محافظات الجمهورية، ويحرص الكثيرون على أداء صلاة الجمعة في جماعة بالمسجد والاستعداد لها، لذا نستعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 10-5-2024.

ونشرت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024، بالمدن والمحافظات المصرية وجاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 10-5-2024

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:51

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:49

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:50.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:50.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:52.

موعد صلاة الجمعة اليوم بالمدن

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:46.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا 12:41.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 1:07.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:54.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم 12:37.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:47.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46.

موعد صلاة الجمعة في رفح 12:40.