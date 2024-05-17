موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع المدن والمحافظات

نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة ومنها موعد صلاة الجمعة اليوم، إذ يحرص الكثيرون على الاستماع لخطبة الجمعة وأداء الصلاة في جماعة بالمساجد المختلفة.

ونستعرض في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 مايو في المدن المحافظات المصرية، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة، وجاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:51

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:49

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:50.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:50.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:46.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا 12:41.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 1:07.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم 12:37.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:47.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46.

موعد صلاة الجمعة في رفح 12:39.