استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء أيام العطلات بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مدار اليوم الجمعة والعطلات الرسمية، بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن، وفقاً لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ، فضلاً عن تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

لا تصالح في المخالفات بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023

ووجه محافظ المنوفية، في بيان، بضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يُقبل التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023 وستزال فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.

متابعة التقديم على طلبات التصالح

وأكد محافظ المنوفية، على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقي طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.