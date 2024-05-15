محافظ شمال سيناء يتابع تقديم طلبات التصالح.. ادفع 25% وسدد الباقي على 3 سنوات

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبال المراكز التكنولوجية في المدن والقرى طلبات التصالح من المواطنين، مع تقديم تسهيلات كبرى لتشجيع الجميع.

التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

وأشار المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وفي حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعبد العال البدري السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، أنه يتم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، عن طريق التقدم للمراكز التكنولوجية، أو عن طريق تطبيق تصالح أو عن طريق البوابة الحكومية.

استعراض الإجراءات القانونية

واستعرض المحافظ الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وإجراءات الجهة الإدارية، والحالات التي يجوز التصالح عليها، بجانب الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وهي الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للمبنى، وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات والبناء على الأراضي الخاضعة للآثار والمجاري المائية.

تقسيط القيمة الإضافية على 3 سنوات

وأشار المحافظ إلى ضرورة سداد 25% من قيمة تقنين الأراضي من المواطنين، وتقسيط باقي القيمة على 3 سنوات، تيسيرا على المواطنين.

أكد المحافظ إطلاق كارت الفلاح بشمال سيناء، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة مرتبطة بتقنين الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ بتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.