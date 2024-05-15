«محافظ المنوفية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لحل مشكلات طلبات التصالح المقدمة

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، آخر مستجدات ملف التصالح ومعوقات القانون الجديد، فضلا عن العمل على حل العقبات التي تواجه المراكز التكنولوجية بمختلف أرجاء المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع بمكتبه بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال طلبات التصالح

وأكد محافظ المنوفية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز التكنولوجية وتنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال باقي المستندات واستخراج شهادة البيانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.

تذليل كافة العقبات أمام المواطنين

وأوضح أهمية تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بمايحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح في المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر الماضي وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.