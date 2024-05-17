خبير دولي: رسائل مصر في قمة البحرين وضعت العالم أمام مسؤولياته تجاه فلسطين

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس السيسي، أمام القمة العربية في دورتها 33 بالبحري أمس، تضمنت العديد من الرسالة التحذيرية لكل الأطراف الدولية من خطورة الأوضاع في المنطقة بوجه عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، بأنَّ الرئيس السيسي وجه نداء إلى المجتمع الدولي باهتزاز صورته وصورة المنظمات الدولية، وبأن حياة الشعب الفلسطيني وأرواح أبنائه لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

أكد أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية، كانت واضحة وحاسمة وموجهة بشكل كبير للاختيار بين طريقين لا ثالث لهما، إما السلام وإما الفوضى، لأن السلام الذي تسعى إليه كل الدول العربية ومؤخراً الدول الأوروبية، تعيقه الولايات المتحدة التي من المفترض أن تكون راعية للسلام وليس معيقه له، والقيادة السياسية المصرية كانت صارمة وواضحة وحاسمة في رسائلها وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي يعتمد سياسة خطيرة في المنطقة، وهي سياسة حافة الهاوية.