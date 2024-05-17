«محمد مسعود».. صاحب حنجرة ذهبية على خطى طوبار والنقشبندي

شارك الشاب السكندري محمد مسعود، في العديد من مسابقات الإنشاد الديني، حتى لُقب بصاحب الحنجرة الذهبية ، وقد لفت الأنظار إليه بشدة خلال مشاركته في مسابقة «إبداع» التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن مركز شباب العامرية.

مسعود بدأ الإنشاد منذ كان في الصف السادس الابتدائي، وتتلمذ على يد المنشد محمد التهامي، بمدرسة الإنشاد الديني.

بدأت في الإذاعة المدرسية

يروي محمد مسعود، لـ«الوطن» قصته، قائلا: «ولدت بمحافظة الاسكندرية ، وأبلغ من العمر 26 سنة، و تخرجت من مدرسة الإنشاد الدينى بقيادة المنشد الشيخ محمود التهامى تحديدا الدفعه السادسة، وبدأت الإنشاد من الإذاعة المدرسية، وشاركت في العديد من الندوات والحفلات على مستوى الجمهورية، ومثلت مصر في مهرجان التبادل الثقافي بدولتي تايلاند وألمانيا، كما شاركت في مسابقات كثيرة محلية كان منهم مسابقة إبداع تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة».

أحلم بالشهرة

ويضيف مسعود، «كنت سعيداً بعد اختيارى لتقديم فقرة الإنشاد الديني في حفل الختام، وكان عبارة عن ميكس متميز‏، مع إحدى الزميلات ما بين الإنشاد الديني والترانيم المسيحية، ونال إعجاب جميع الحاضرين وكان من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزير التنمية المحلية، وعدد من الفنانين وحصلت فى تلك المسابقة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.. وأحلم أن أنال شهرة كبيرة مثل الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ النقشبندي، واجتهد في ذلك حيث أطور أدائي ليكون لي نمطي وأسلوبي الخاص».