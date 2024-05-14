فريق القوة الجوية يبحث عن صدارة الدوري العراقي من بوابة النجف اليوم

يستضيف نادي القوة الجوية، نظيره النجف على ملعب «المدينة الدولي»، بالجولة 28 لبطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويبحث نادي القوة الجوية عن صدارة دوري نجوم العراق، بعد فوز الشرطة، مساء أمس الاثنين، على نظيره أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف بملعب «الشعب الدولي» بالجولة 28 لبطولة دوري نجوم العراق، ليعتلي أبناء المصري مؤمن سليمان، صدارة البطولة برصيد 61 نقطة.

ويدخل القوة الجوية، مباراة النجف بالفوز على الحدود بثلاثية نظيفة في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «الساحر أحمد راضي»، بالجولة 27 لبطولة دوري نجوم العراق.

القوة الجوية يحتل المركز الثاني بدوري نجوم العراق

وبرصيد 59 نقطة يحتل القوة الجوية العراقي المركز الثاني ببطولة دوري نجوم العراق، بفارق نقطتين عن نظيره الشرطة المتصدر بـ 61 نقطة.

وفي المقابل، حقق نادي النجف، فوزا على نظيره الطلبة بهدفين نظيفين على «ملعب النجف» بالجولة 27 لبطولة دوري نجوم العراق، ليحتل المركز الخامس برصيد 46.