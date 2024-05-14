سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 14-5-2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-5-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 153.33 جنيه للبيع، و153.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 152.26 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.33 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في بنك القاهرة للبيع: 153.18 جنيه، وللشراء 152.62 جنيه.

في حين سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء: 153.33 للبيع، وللشراء 148.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار فسجل اليوم الثلاثاء: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأيضاً سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.20 ريال.