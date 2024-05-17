شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر نحو 153.13 جنيه للبيع، و152.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 152.11 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 152.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في بنك القاهرة للبيع 153.13 جنيه، وللشراء 152.10 جنيه.

في حين سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 153.13 للبيع، وللشراء 147.60 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار فسجل اليوم الجمعة 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي اليوم الجمعة 12.21 ريال.