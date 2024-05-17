اتحاد عمال مصر يطلق مبادرة لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج

أعلنت سكرتارية الهجرة والعاملين بالخارج بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إطلاق مبادرة لتوفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية للمصريين في سوق العمل الخارجي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي العمل والهجرة في ضوء تطبيق التشريعات الوطنية واتفاقيات العمل العربية والدولية.

اتحاد عمال مصر

أشارت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب عضو الجمعية العامة لاتحاد العمال، إلى ترحيب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة و المصريين بالخارج بمشاركة اتحاد العمال في أنشطة رعاية المصريين، تأكيدا لدوره الوطني لخدمة الوطن، مضيفة أن هذه المبادرة تستهدف دعم جهود الدولة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

لفت محسن آش الله، المشرف العام على السكرتارية، رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، إلى أن العامل المصري مفضل عن غيره من الجنسيات الأخرى، خاصة في دول الخليج العربي، وقال: «يجب علينا أن نعد هذا المنتج الجيد من العمالة الماهرة عن طريق تكثيف برامج التدريب المهني مع شمولهم في التأمين الاجتماعي الإجباري عن طريق السفارات والقنصليات المصرية، إلى جانب منح راغبي السفر برامج معرفية بقوانين العمل والظروف الحياتية داخل الدول المستقبلة للعمالة».

مشروع التدريب المهني

كما شدد أحمد الدبيكي، سكرتير الشئون الاقتصادية ورئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، على مشاركة أطراف العمل الثلاث في تنفيذ مشروع التدريب المهني لأعوام 2020-2030 الذي أقرته وزارة العمل و يشرف عليه الدكتور رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد المشروعات الأهم لتوفير العمالة المطلوبة في إقامة المشروعات التنموية والعمالة المصرية خارج الوطن، والتي تمثل أحد مصادر العملة الصعبة للاقتصاد القومي، مع توفير الرعاية لهم لكونهم سفراء لنا بالخارج.

وشارك في المناقشة عدد من ممثلي النقابات العامة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يوم الخميس المقبل، لإعداد ورقة العمل حول رعاية العمالة المصرية بالخارج.