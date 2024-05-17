«راعي مصر» توزع أجهزة كهربائية وأثاثا منزليا على 68 أسرة ضمن مبادرة «فرح قلبي»

استمرارًا للدور المجتمعي لمؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية، قامت المؤسسة بتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لسكان مناطق متنوعة بالقاهرة وذلك ضمن مبادرة «فرح قلبي» التي أطلقتها المؤسسة.

تسليم أجهزة كهربائية لـ68

وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم، أنها قامت بتسليم 68 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية أجهزة كهربائية «غسالة - ثلاجة - بوتجاز - سخان» إلى جانب أثاث منزلي «مراتب - أسرة - دواليب»، بالإضافة إلى تسديد مديونيات قروض ومرافق وإيجارات.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة بين الأهالي الذين قدموا الشكر لراعي مصر لحرصها على دعمهم بشكل مستمر وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

جهود التحالف

وأوضحت مؤسسة راعي مصر أنها تختار الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مسح ميداني لتحديد الأسر التي تستحق الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة راعي مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية.