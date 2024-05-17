جهود التحالف الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية.. مبادرات تدعم الأسر الأكثر احتياجا

في خطوة تعكس التزام مصر الراسخ بحقوق الإنسان، أطلقت الدولة التحالف الوطني، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز العمل الأهلي والتنموي يسعى هذا التحالف إلى توحيد جهود المؤسسات الخيرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصةً الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية متنوعة.

برامج للدعم الغذائي والنقدي

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني يتميز ببرامجه الشاملة التي تشمل الدعم النقدي والغذائي، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية، وتمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق حماية اجتماعية شاملة للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى الريفية الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وترك بصمة حقيقية في ملف تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تمكن من تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للآلاف المواطنين من الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنت من خلق الفارق.

مبادرات التحالف الوطني

وأضاف أن التحالف الوطني أطلق عدة مبادرات مثل «ازرع»، «كتف في كتف»، و«ستر وعافية»، التي تسهم في دعم الفئات المستحقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مواكبةً لـ«رؤية مصر 2030».

وأوضح أن مبادرات التحالف تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، إذ تركز على توفير الأمن الغذائي للمحتاجين عبر مبادرات مثل «كتف بكتف»، التي تقدم المواد الغذائية الجافة والوجبات الجاهزة.