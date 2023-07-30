محمد رياض عن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري: مجانا والحجز أون لاين

تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري لدورته السادسة عشرة على مدار نحو 14 يوما، وتشهد خلال هذه الفترة تنافسا نحو 37 عرضًا مسرحيًا، من مختلف القطاعات والجهات سواء من البيت الفني أو قصور الثقافة أوالجامعات والشركات، على أن يعلن أسماء العروض الفائزة في حفل الختام المقرر له يوم 14 أغسطس من الشهر المقبل.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يترأسه الفنان محمد رياض، مساء أمس السبت، وشهد تكريم عددا من نجوم الفن أبرزهم صلاح عبد الله، رياض الخولي، محمد محمود، رشدي الشامي، سامي عبد الحليم، محمد أبو داود، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد.

ندوات ومناقشات بالمهرجان القومي للمسرح المصري

وتشهد فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، تنظيم عدد من الندوات للشخصيات المكرمة للحديث عن مشوارهم في عالم المسرح، بخلاف ورش عن التمثيل والإلقاء والإخراج، وماستر كلاس للمخرج خالد جلال.

العروض مجانا بالمهرجان القومي للمسرح المصري

وقال محمد رياض، رئيس المهرجان، في تصريحات لـ«الوطن» إن العروض المسرحية التي تنافس ضمن فعاليات الدورة الـ16، متاحة للجمهور مجانًا وبدون مقابل مادي، مشيرًا إلى أن الحجز يتم إلكترونيًا وليس من شباك التذاكر.

وأوضح أن من يرغب في حضور عرض مسرحي ما، عليه أن يدخل إلى رابط حجز التذاكر، وملء البيانات التي تتعلق بالاسم ورقم التليفون والعرض الذي يرغب في حجزه، ويحتفظ بـ QR code من خلال تحميله على الهاتف والاحتفاظ به لدخول العرض.