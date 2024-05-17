رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني: نبحث تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إن هناك موقفا آسيويًا موحدًا تجاه الاتحاد الفلسطيني بشأن طلب تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية، مُعلنًا تشكيل لجنة قانونية لبحث تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية.

وأضاف لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اجتماعا استثنائيا للفيفا في يوليو المقبل لمناقشة تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية، مُطالبًا بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية.

وتابع: «قد نتوجه إلى كونجرس الكاف أو محكمة العدل أو المحكمة الجنائية بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية».