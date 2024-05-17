رئيس هيئة دعم فلسطين: دفاع إسرائيل أمام «العدل الدولية» ضعيف

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الحقائق على الأرض وما تبثه الفضائيات العالمية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الهواء في قطاع غزة، تؤكد ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

مرافعة جنوب أفريقيا تستند إلى صحيح القانون

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن مرافعة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية مستندة إلى صحيح القانون وجملة من الوقائع والإثباتات التي تثبت الركن المادي بتصريحات المسؤولين العلنية، عدا عن النيات التي تظهر من خلال الأفعال على الأرض، وضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن طاقم جنوب أفريقيا قدم أمس، كما قدم منذ بداية هذه الدعوة، مرافعات متماسكة ومهنية واستندت إلى معلومات دقيقة عن مصادر متعددة دولية ومحلية وفيديوهات ووقائع أكدت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واستجابت لها المحكمة مرتين في تدابير احترازية لم تحترمها دولة الاحتلال، ومضت في عمليات القصف والتدمير.

ضعف فريق الدفاع الإسرائيلي

ولفت إلى أن مرافعة دولة الاحتلال تستند أولا بالتشكيك في صحة هذه المعلومات، لذلك هناك ضعف في دفاع الفريق الإسرائيلي، متوقعا أن تستجيب المحكمة إلى طلبات جنوب أفريقيا.