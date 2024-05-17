«الأوقاف» و«الوطنية للإعلام» يطلقان مسابقة الأصوات الذهبية لاكتشاف القراء والمبتهلين

أعلنت وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام عن فتح باب التقدم لأصحاب الصوت الحسن من القراء والمبتهلين من الشباب من سن الثامنة عشرة حتى الخامسة والثلاثين.

وأوضحا أنه ستجرى المسابقات الأولية بالمحافظات، ثم تقام التصفيات النهائية بكل محافظة بلجان مشتركة بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في إذاعة القرآن الكريم، ويجرى تغطيتها إعلاميًّا (مرئيًا ومسموعًا)، على نطاق واسع من خلال الهيئة الوطنية للإعلام بقنواتها وإذاعاتها المختلفة المركزية والإقليمية.

كما سيتم ترشيح الأوائل في كل مجال للاختبار النهائي المركزي بالهيئة الوطنية للإعلام لاعتماد المتميزين منهم قراءً أو مبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، مع صرف جوائز مالية مشجعة للأوائل منهم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وحرصهما على الدفع بالشباب في البرامج الدينية وإذاعة القرآن الكريم، وأنه على من يرغب ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه يرجى التسجيل بالدخول على اللينك التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSjadb-8plmI6YLoKDr6IqTyt3NiTeFb9ge2DzRrOtgosnag/viewform?usp=sf_link