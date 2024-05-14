ماذا قبل الحج؟.. «الأوقاف» تعقد سلسلة ندوات علمية في 74 مسجدا

انطلقت مساء أمس، بعد صلاة العشاء، 74 ندوة علمية تحت عنوان «مــاذا قبـــل الحـــج؟»، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تفاصيل الندوات

وعن تفاصيل ندوة مــاذا قبـــل الحـج؟ جاءت على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد الرحمن الأحمر بالرحاب- القاهرة الجديدة، ومسجد خاتم المرسلين -الشروق.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد عبد المنعم رياض- بنها، ومسجد كريستال عصفور – شبرا.

وفي مديرية أوقاف الغربية، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد المنشاوي- بطنطا، ومسجد الشيخة صباح- طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد الصفطاوي ــ مدينة المنصورة، ومسجد العيسوي- مدينة المنصورة.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية، أقيمت الندوة بمسجدي الرحمن- المحطة، ومسجد الإيمان والتقوى– الشيخ زايد- الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد الكبير – أبو طبل - كفر الشيخ غرب، ومسجد الشريف – دسوق قبلي.

وفي مديرية أوقاف مطروح، أقيمت الندوة بمسجد التنعيم- بجوار مكتبة مصر العامة- مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد، أقيمت الندوة بمسجد الاستقامة - بمدينة الخارجة، ومسجد الشلايلة- موط- الداخلة.

وبمديرية أوقاف بني سويف، أقيمت الندوة بمسجدي الفرقان – شارع صلاح سالم- بندر بني سويف، وأبو بكر الصديق- طريق السادات- بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد التقوى- ش ثابت- أسيوط، ومسجد الكبير -الوليدية- شمال المدينة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، أقيمت الندوة بمسجد الخالدين- سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيمت الندوة بمسجد سيدي خليل- شبين الكوم، ومسجد القرط - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد العارف بالله– سوهاج، ومسجد الحق– سوهاج.

وفي مديرية أوقاف الأقصر، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد آل عتيق- بندر إسنا، ومسجد الشبان المسلمين- أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيمت ندوة بمسجد الحبشي- دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد المتناوي- البدرشين أول، ومسجد الرضوان- المهندسين.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيمت الندوة بالعديد من المساجد منها: مسجد أبو عبيدة بن الجراح- ميت بشار- منيا القمح، ومسجد الشهيد أبو أحمد- بالزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء، أقيمت الندوة بمسجد المجمع الإسلامي - المساعيد، ومسجد أم القرى- كرم أبو نجيلة.

وفي مديرية أوقاف السويس، أقيمت الندوة بمسجد الشهيد الرخاوي –الأمل.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيمت الندوة بمسجد أحمد يحيى- زيزينيا، ومسجد سليمان محمود- زنانيري.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء، أقيمت الندوة بمسجد الحق المبين- طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا، أقيمت ندوة بمسجد الطممة- دير مواس.