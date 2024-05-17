372 منحة من الوكالة الأمريكية للثانوية العامة والمتفوقين.. طرق التقديم

تعمل وزارة التربية والتعليم، على تقديم منح للطلاب، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات خارج مصر والجامعات الأجنبية، لتزويد الطلاب بكل ما هو جديد، وتحفيزهم على حصد أعلى الدرجات للفوز بتلك المنح.

منح الوكالة الأمريكية للتنمية

وفي هذا الإطار، يقدم برنامجي «المنح الجامعية» و«رواد وعلماء مصر»، المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، اللذان تنفذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منحا دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، من الشعب الثلاثة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي».

- يقدم البرنامج منحا دراسية لـ372 طالب وطالبة، مخصص نسبة منها للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024-2025، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية.

- تقسم المنح إلى 145 منحة دراسية، من خلال برنامج المنح الجامعية، و227 منحة دراسية، من خلال برنامج «رواد وعلماء مصر»، المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

مدة الدراسة بالمنح

- مدة الدراسة بالمنحة 4 أو 5 سنوات، قد يسبقها سنة تمهيدية، في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتكون الدراسة في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

- تُتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات، والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية؛ إذ يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

آخر موعد للتقديم لمنح

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتلقي الطلبات للتقديم لمنح الوكالة الأمريكية للتنمية، يوم 31 مايو 2024.

- ويجري اختيار الطلاب بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم، بعد استيفائهم لمعايير القبول.

للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم، يمكن زيارة الموقع من هنــــــــــا.