منح دراسية في جامعة باليونان.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

تستعد كلية الإعلام في جامعة القاهرة، لغلق باب التقدم لعدد من المنح للدراسة في جامعة تيرامو اليونانية، وكشف عبر موقعها الرسمي تفاصيل المنح، وشروط التقديم عليها قبل غلق باب التقديم السبت المقبل.

وأوضحت الجامعة في بيان عبر موقعها، أنّ المنحة الدراسية باليونان متاحة فقط لطلاب كلية الإعلام الذين سينتقلون إلى الفرقة الثانية أو الثالثة خلال العام الدراسي 2024-2025، ولباحثي الماجستير والدكتوراه، شرط أن يكونوا سجلوا موضوع الرسالة بالفعل في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

منح دراسية باليونان

ويمكن التقديم على المنحة المعلنة من مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، والممولة من برنامج إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي من خلال منح مبلغ مالي لتغطية معظم نفقات السفر والإقامة.

شروط التقديم على المنح

ويشترط للتقديم على المنح أن يجيد الطالب المرشح اللغة الإنجليزية بمستوى B2 على الأقل.

يشترط تجهيز الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية، وهي:

- شهادة إثبات مستوى اللغة الإنجليزية (Proof of English Proficiency - Minimum B2)، وينطبق ذلك على جميع الطلاب والباحثين باستثناء طلاب كلية الإعلام البرنامج الإنجليزي.

- ⁠بالنسبة لطلاب البرنامج الإنجليزي فقط، يرجى مراجعة اللينك التالي للحصول على إثبات اللغة الإنجليزية:

https://www.facebook.com/share/BU7vfDitcqRU9zqs/?mibextid=WC7FNe

- بيان إثبات قيد الطالب Proof of Level of Registration+ بيان درجات Transcript of Records including GPA.

- ⁠اتفاقية التعليم Learning Agreement

- ⁠بالنسبة لباحثي الماجستير والدكتوراه يجب إحضار صورة آخر شهادة حصل عليها الطالب.

- ⁠ويشترط بالنسبة لباحثي الماجيستير والدكتوراه أن يكونوا مسجلين بالفعل في برنامج الماجستير أو الدكتوراه بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عند التقدم للمنحة.

- ⁠خطاب دوافع Motivation letter مذكور في الإنجازات والمهارات والدوافع التي تؤهل الطالب للقبول .

- ⁠⁠باسبور/ بطاقة رقم قومي.

- ⁠سيرة ذاتية محدثة.

وسيلة التقديم: إرسال إيميل إلى Mobility@iro.cu.edu.eg، وتضع في خانة CC إيميل Mcir@mcomm.cu.edu.eg.