منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في المرحلة الثانوية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دعم غير محدود يقدم للطلاب المتفوقين والنابغين والأوائل من الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، سواء من خلال المنح الدراسية المجانية الممول بالكامل أو من خلال الدعم المقم لهم عبر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

طلاب الثانوية العامة 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبرز نقاط الدعم للمنح الدراسية الممولة بالكامل للطلاب النابغين في المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك المتميزين والمبتكرين بمختلف المراحل الدراسية:

- منح دراسية شاملة التكاليف لـ100 الأوائل من الثانوية العامة بكثير من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

- منح دراسية مجانية في الجامعات للمتفوقين رياضيا شاملة كل التكاليف.

- دعم المنح الدراسية وجوائز الفائزين بمبلغ 9 ملايين جنيه.

- نجاح الصندوق في الوصول ببعض الأفكار المُبتكرة إلى منتجات، واستفادة 12,539 طالبًا وباحثًا من برامج ومنح الصندوق.

- إنشاء 32 مركزًا لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات

- تقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية أو ما يعادلها بالشراكة مع 9 جامعات متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.