10 منح دراسية لطلاب الماجستير بـ«زراعة مشتهر» في جامعة بنها

وقعت جامعة بنها، بروتوكول تعاون مع شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي، لربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي الزراعي.

جاء ذلك، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور محمد رفعت وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ووفد من شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي.

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وأكد «الجيزاوي»، حرص جامعة بنها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية الزراعية، لتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المزارعين، وبالتالي تطوير منظومة الزراعة في مصر، بالإضافة إلى فتح المجال والآفاق أمام طلاب الجامعة عامة، وطلاب كلية الزراعة خاصة، للتدريب والمشاركة في المشروعات الزراعية.

10 منح دراسية في درجة الماجستير

وأضاف أنّ البروتوكول يهدف إلى حصول طلاب كلية الزراعة بمشتهر، على 10 منح دراسية في درجة الماجستير للعلوم الزراعية، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج والاستثمار الزراعي.

من جهته، قال الدكتور فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنّ التطوير والاستثمار في الطلاب وتقديم خدمات مُتميزة لهم في كل التخصصات، يعمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المهندس محمود محمد رئيس مجلس إدارة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي، إلى أنّ المنح المقدمة تشمل عددًا من التخصصات العلمية بكلية الزراعة بمشتهر، لتحقيق المنفعة العامة لتوجهات الشركة، بمواكبة التطور المستمر للبحث العلمي وربطه بالمجال الزراعي التطبيقي، بهدف حل المشاكل التي يتعرض لها المزارع المصري، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها.

وأشار الدكتور محمود الزعبلاوي، إلى أنّ إدارة الكلية حريصة على التواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية المجتمع المحلي، وذلك انطلاقًا من دورها الخدمي الذي تقوم به.