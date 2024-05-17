الأرصاد توضح المناطق الأكثر حرارة غدا السبت.. تصل 43 درجة في بعض الأماكن

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثرها بالموجة الحارة التي بدأت أمس، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، غدا ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، واستمرار الموجة شديدة الحرارة، والتي قد تتراوح الحرارة خلالها في بعض المناطق ما بين 39 و43 درجة مئوية، لذلك نوضح الأماكن الأكثر حرارة غدا.

ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن درجة الحرارة المتوقعة خلال طقس الغد تصل إلى 39 درجة مئوية وأحيانا إلى 43 درجة على محافظات جنوب الصعيد، كما تشهد السواحل الشمالية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى أكثر من 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ويكون هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل عن الأيام الماضية، حيث تصل الصغرى على محافظة القاهرة إلى 24 درجة مئوية.

وتابع الميقاتي؛ الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل في ساعات الليل، وتكون أكثر الأماكن تأثرا بدرجات الحرارة المرتفعة بالمناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تتجاوز درجات الحرارة في هذه المناطق الـ 40 درجة مئوية، إذ تعتبر الموجة الحارة هي أول موجة حارة طويلة في فصل الربيع، وتستمر حتى نهاية الأسبوع وقد تستمر أكثر من ذلك.

وأضاف «قياتي»، أن البلاد تشهد غدا ظواهر جوية، تتمثل في نشاط رياح على العديد من مناطق الجمهورية على فترات متفرقة، ويكون النشاط ملحوظ وقوي على مناطق جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مع استمرار اضطرابات البحر الأحمر.