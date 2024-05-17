«الأرصاد» تحذر من الموجة الحارة.. 4 نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

على مدار الأيام الماضية، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الكثير من التحذيرات للمواطنين بشأن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها الأنحاء كافة في الفترة الحالية، والتي بدأت أمس الخميس 16 مايو، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، إذ يسود أجواء حارة اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على الجنوب.

استمرار الموجة الحارة على مدار الأسبوع المقبل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة، وتستمرهذه الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع القادم.

الأرصاد توجه نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة، وتتمثل في الآتي:

- تجنب المواطنين التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس في حالة التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل خاصة المياه.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 26 دجرة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.