«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم ارتفاعات في قيم الحرارة، بدأ منذ أمس الخميس، وتستمر لمدة أسبوع.

حالة الطقس اليوم

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ اليوم الجمعة سيشهد المزيد من الارتفاعات في قيم الحرارة، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ترتفع عن أمس 3 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون العظمى اليوم 35 درجة نهارا في الظل، وتكون درجة الحرارة أعلى عند التعرض لأشعة الشمس، إذ نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية ويؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والأجواء المشمسة وارتفاع قيم الحرارة، واليوم سنشعر بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الموجودة في جنوب البلاد وأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد».