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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يوجد توافق دولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
05:59 م | الجمعة 17 مايو 2024
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن النكبة تشكل مأساة لكل أسرة فلسطينية، وظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

فلسطين أصبحت رمزا للدول والشعوب المحبة للحرية

وأكد «منصور»، أن فلسطين أصبحت رمزا للدول والشعوب المحبة للحرية والسلام، مشددا على أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية خطوة ضرورية، بما في ذلك إنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

ولفت مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى أنه حان الوقت للمساءلة والعدالة، حتى تسود الحرية ويتحقق السلام، مؤكدا أن هناك توافقا دوليا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووجوب الاعتراف بدولة فلسطينية.

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