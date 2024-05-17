فشل في نطق الحروف.. معلمة تصفع طفلا من ذوي الهمم بالأردن (فيديو)

لم ترحم ضعفه ومرضه وعدم قدرته على نطق الكلمات بشكل صحيح، بل اعتدت وتنمرت عليه، ووثقت جريمتها الشنعاء عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره عن طريق الخطأ، ليتم تحويل المعلمة الأردنية إلى المحاكمة على ما فعلته داخل أحد مراكز التربية الخاصة في مدينة إربد.

وظهر في المقطع، فشل الطفل الضحية في نطق بعض الحروف، الأمر الذي أثار غضب المعلمة، فقامت بتعنيفه وصفعه دون مراعاة الحالة الصحية التي يعاني منها.

وفور نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ظهرت مطالب بضرورة معاقبة المعلمة، وجرى إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، والتي اتهمتها بالاعتداء على طفل من ذوي الهمم، وجرى وقفها عن العمل.

المعلمة تحاول الدفاع عن نفسها

المعلمة حاولت الدفاع عن نفسها، موضحة أنها كانت تستخدم تلك الطريقة من أجل تأديب الطالب، وقدمت طعنا يتضمن ذلك، إلا أن المحكمة رفضته وأيدت النيابة العامة استمرار حبسها، بعد أن تحققت النيابة من صحة مقطع الفيديو المنتشر، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية.

صدمة في الشارع الأردني.. إحالة معلمة إلى القضاء بعد انتشار مقطع مصور وهي تعنف لفظيا وجسديا طفلا من ذوي الإعاقة في مركز تربية خاصة بمحافظة #إربد ووزارة التربية تعلق #الأردن #البطل_محمد #ذوو_الإعاقة #هنا_المملكة pic.twitter.com/zAu3XuimwJ — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 9, 2024

وقالت النيابة العامة، إن والد الطفل منفصل عن والدته، وهو حاليًا تحت رعايته لكنه خارج البلاد.

بيان من نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة

نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة في الأردن، أصدرت بيانًا أمس الخميس، تتحدث فيه عن واقعة الاعتدء على طفل ذوي الهمم، مستنكرين الإساءة للأطفال والتنمر عليهم، أيًا كان السبب.