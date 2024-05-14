محافظ القاهرة يوزع عددا من الكراسي المتحركة الكهربائية على ذوي الهمم (صور)

وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 13 كرسي كهربائي متحرك على عدد من ذوي الهمم، ضمن مبادرة «أيدينا معاكم»، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

وأكد عبدالعال أن المحافظة تعمل على توفير أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في كل الأنشطة والمجالات.

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة، ولتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كل المجالات.