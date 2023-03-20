18 شركة ضمن «رواد النيل» تشارك في قمة «رايز أب 2023»

شاركت 18 شركة من الشركات المحتضنة بمبادرة رواد النيل- مبادرة البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، في قمة الشركات الناشئة «رايز أب 2023» والتي عقدت خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجاري.

خلق تواصل بين الشركات ومجتمع الإعمال

جاءت هذه المشاركة، في إطار حرص مبادرة رواد النيل على خلق تواصل فعال بين الشركات المحتضنة لديها، وبين المستثمرين ومجتمع الأعمال، بهدف عرض أفكارهم ومشروعاتهم وخططهم المستقبلية بشكل عملي، بما يمنحهم الفرصة في التوسع والحصول على الاستثمارات اللازمة لنمو مشروعاتهم والتوسع وفتح أسواق جديدة.

وقال الدكتور محمد عباس المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال، إن المبادرة حريصة على مشاركة أكبر عدد من الشركات المحتضنة لديها في الفعاليات الكبرى والتي تجمع مستثمرين وصناديق من مختلف أنحاء العالم، حيث تمثل هذه المؤتمرات فرصة كبيرة أمام الشركات لاكتساب خبرات وعقد مباحثات مع المستثمرين و الاطلاع على أحدث التطورات والتكنولوجيات الحديثة في مجالاتهم.

18 شركة ناشئة

وأشار عباس إلى أن المشاركة التي شملت 15 شركة من برنامج الاحتضان و3 شركات من برنامج مسرعات الأعمال، حققت نتائج إيجابية ونجاحا كبيرا لرواد الأعمال والشركات الناشئة المحتضنة من مبادرة رواد النيل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنويع المجالات التي تعمل بها الشركات المشاركة لتشمل مختلف الحاضنات بالمبادرة وتغطي أيضا أنشطة ومجالات مختلفة منها البرمجة، الخدمات التكنولوجية، التكنولوجيا المالية، الصناعات الهندسية والتصنيع المحلي والصناعات الحرفية والابداعية وغيرها.

من جانبه، قال محمد الكتاتني مدير برنامج مسرعات الأعمال بمبادرة رواد النيل إن مشاركة 3 شركات من خريجي البرنامج في قمة رايز أب 2023، يأتي إيمانا من المبادرة بدعم أصحاب الأفكار والمشروعات والشركات الناشئة وتوفير الفرص لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام مجتمع ريادة الأعمال.

وقال إن برنامج مسرعات الأعمال أعلن عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة التي تستهدف الشركات الناشئة في عدة مجالات منها، التكنولوجيا المالية fin-tech وتكنولوجيا الاستدامة، تكنولوجيا الزراعة Agri-Tech، وغيرها من المجالات التي تكون فيها الشركة لها نشاط فعلي وتحقق مبيعات.

شركات برنامج الاحتضان

وشملت الشركات المحتضنة بمبادرة رواد النيل والمشاركة في قمة رايز أب 2023، من برنامج الاحتضان كل من، Mavericks وتعمل في مجال إعادة تدوير الخردة المعدنية، وشركة Doums العاملة في مجال إنتاج الأخشاب، Bnana Art العاملة في تقديم منتجات يدوية خضراء من مخلفات شجر الموز المعاد تدويرها، وMutarraz العاملة في مجال تصميم وإنشاء منتجات ترتبط بالبيئة، وهده الشركات محتضنة بحاضنة التصميم الإبداعي التي يرعاها بنك QNB الأهلي.

كما شاركت 5 شركات من الشركات المحتضنة بحاضنة التطبيقات التكنولوجية Launch SaaS التي يرعاها بنك قناة السويس، وهي ESTBN وهي منصة رقمية لخدمة السيارات ، DoctorClicks وهي تطبيق يهدف إلى توحيد السجلات الطبية للمرضى لتسهيل تجربة المرضى والأطباء، و Foodeck وهي منصة عبر الإنترنت تربط المطاعم بموردي الأطعمة والمشروبات، وPharmabill وهي هي شركة مالية ولوجستية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تعمل على سد الفجوة بين الصيدليات والموزعين والشركات المصنعة للدواء، وDosorX وهي عبارة عن معمل افتراضي ثلاثي الأبعاد لتدريب المستخدمين على كيفية التعامل مع الأنظمة الصعبة مثل المعدات ومركبات النقل والجسم البشري والكواكب .