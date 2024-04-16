معلومات عن مترو الإسكندرية «أبوقير- محطة مصر».. يوفر 10 آلاف فرصة عمل

كشف المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة»، عن مزايا جديدة للمشروع تتمثل في دوره في توفير 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة الإسكندرية، موضحًا أن الفرص متنوعة ما بين أعمال إنشائية أو كهربائية أو أعمال متعلقة بأنظمة الإشارات والأنظمة الإلكترونية كاملة.

المشروع يعمل به 1200 عامل

وقال المهندس سيد كامل لـ«الوطن»، إن المشروع يعمل به نحو 1200 عامل، وسيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن الفرص تزيد بعد الانتهاء من إزالة جميع محطات قطار أبوقير القديم والبدء في تنفيذ محطات المترو والتي يصل عددها إلى 20 محطة.

وأضاف مدير المشروع، أن المترو يشتمل على أعمال ضخمة تستلزم أيادي عاملة مُدربة ومؤهلة جيدًا، مؤكدًا أن جميع أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيدٍ مصرية خالصة: «لدينا الخبر في تنفيذ هذه الأعمال خاصة وأن الهيئة القومية للأنفاق نجحت في إنشاء مشروعات مترو غطت القاهرة الكبرى».

استعدادات كاملة ومؤمنة

وأكد أنه تم البدء في أعمال الخوازيق الخاصة بمسار المشروع: «لدنيا نظام أمان نعمل خلاله، فحينما تزيد سرعة الرياح عن المُحدد يتم إيقاف العمل، وأثناء المطر يتم فصل الوصلات الكهربائية، كما أن كل المواقع بها استعدادات كاملة ومؤمنة ضد الحريق والظروف المناخية، وهذه الإجراءات تستمر بعد انتهاء المشروع».