«القومية للأنفاق» تكشف تصميم محطات مترو الإسكندرية.. أهم وسائل النقل الأخضر

أكد اللواء مهندس أشرف هيكل، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت النفقية بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، أن مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير- محطة مصر»، الذي يتم تنفيذه حاليًا كأحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، سيحقق نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل بالمحافظة.

تصميم المحطات الـ 20 للمترو

وقال «هيكل» لـ«الوطن»، إنه سيتم تصميم المحطات الـ 20 للمترو بتصميمات حديثة ومميزة ومبتكرة، لتتماشى مع أحدث التصاميم الفنية الحديثة، مع الحفاظ على إبراز الملامح المعمارية لمدينة الإسكندرية «الجميلة».

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنه سيتم تصميم محطة مصر ومحطة سيدي جابر ومحطة المنتزه بنفس المفردات المعمارية، وطبقًا للهوية البصرية المحيطة بتلك المناطق، نظرًا لأهميتها التاريخية لمواطني الإسكندرية.

تحقيق الربط مع وسائل النقل الجماعية

وأشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق، تعمل على تحقيق الربط بين مترو الإسكندرية ووسائل النقل الجماعية الأخرى كالترام والقطار السريع، موضحًا أنه يتبادل مع قطارت السكة الحديد الركاب في محطة مصر، ومحطة سيدي جابر، وتعتبر محطة فكتوريا محطة تبادلية مع ترام الرمل، بعد تجديده حسب خطة النقل الأخضر.

وأكد أنه من المخطط أن تكون محطة المعمورة محطة لتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع القادم من بورسعيد، في منطقة أبوقير من خلال خطة متكاملة لتطوير منطقة أبوقير.