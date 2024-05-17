مجدي عاشور لـ«مدد»: الطريقة الصديقية الشاذلية تهتم بتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية

تحدث الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الديار المصرية، عن الطريقة الصديقية الشاذلية.

وقال «عاشور»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ببرنامج مدد، المُذاع عبر قناة الحياة، إن هذه الطريقة ناشئة رسميًا، وهى تأخذ بما يفعله الآخرون من الطرق المختلفة بأنهم على حق، وهو تحفيظ القرآن والاهتمام بالعلوم الشرعية، والذكر والمديح.

وأضاف أن الطريقة الصديقية الشاذلية تقوم بالمديح واللطائف الجميلة وبر الناس وإطعام الطعام، فهي لخدمة الناس روحًا وبدنًا، وفي 2018 عندما كانت رسمية، وتعنى تربية الكوادر وإخراج أجيال جديدة.

وتابع أن كل ذلك مع الأنشطة المختلفة هو هدف الطريقة الصديقية الشاذلية بالناحية العلمية، بحيث لا نخرج عن إطار الدين فى الأمور الثلاثة، وهي العقيدة والشرع والأخلاق.

ويُذاع برنامج مدد، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة من كل أسبوع، عبر شاشة فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى.

برنامج مدد، هو أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة، ويمزج بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، ويلقى الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام.

ويتضمن البرنامج التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد آل البيت، وأولياء الله الصالحين.