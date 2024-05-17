«مدد»: الصديقية الشاذلية طريقة صوفية هدفها الوصول إلى الله ومحبة النبي

استعرض الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، في حلقة اليوم الجمعة من برنامج مدد، المُذاع عبر فضائية الحياة، أبرز المعلومات عن الطريقة الصديقية الشاذلية.

وقال «مصطفى»، إن الطريقة أنشأها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتهدف الطريقة إلى التربية الدينية والروحية للمريدين، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد.

ويُذاع برنامج «مدد»، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة من كل أسبوع، عبر شاشة فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى.

برنامج مدد، هو أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة، ويمزج بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، ويلقى الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام.

ويتضمن البرنامج التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد آل البيت، وأولياء الله الصالحين.