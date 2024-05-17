«الحسم خلال أيام».. والد النني يكشف موقف عودته للأهلي بعد رحيله عن آرسنال | عاجل

حسم ناصر النني، والد محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي، الجدل، بشأن عودة نجله إلى النادي الأهلي بدايةً من الموسم المقبل، بعد إعلان نجم الجانرز رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بصورة رسمية.

ناصر النني: حسم وجهة نجلي الأسبوع المقبل

وقال ناصر النني في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كل شيء وارد فيما يخص مستقبل نجلي، وسنعلن عن وجهته المقبلة الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن وكيل اللاعب يعمل في كل الجهات، والأمور ستحسم الأسبوع القادم.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس»، أن النجم المصري محمد النني، سيودع جماهير أرسنال في ملعب الإمارات عقب مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، المقررة الأحد المقبل.

ونشر النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكس:« لنهاردة بقول مع السلامة وشكرا على كل الدعم الذي تم تقديمه لي ستظلوا في قلبي لا أستطيع أن أقول لكم كم حبي لكم ولا أستطيع نسيان دعمكم لي ومنتظركم في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل من أجل توديعكم وجها لوجه».

وانضم النني لصفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري، ليتواجد مع الفريق اللندني لـ8 سنوات ونصف، لم يخرج خلالها سوى موسم واحد فقط للإعارة لنادي بشتكاش التركي.

أرقام محمد النني مع أرسنال

لعب لاعب وسط المنتخب المصري مع ناديه الإنجليزي 161 مباراة نجح في تسجيل 6 أهداف كان أولها هدفه في مباراة فريقه أمام برشلونة في أولى مبارياته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا 2016، ونجح في صناعة 10 أهداف آخرين، وهي المسيرة التي أدت إلى تتويجه بشارة قيادة الفريق في العديد من المباريات.