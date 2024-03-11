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دراما المتحدة

لأول مرة في تاريخ النادي.. محمد النني يفتتح قاعة صلاة داخل ملعب أرسنال

كتب:

أنس سعد
10:00 م | الإثنين 11 مارس 2024
محمد النني

محمد النني

قاعة جديدة داخل ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، افتتحها اللاعب محمد النني، لتكون مخصصة للصلاة للمرة الأولى في تاريخ أرسنال الإنجليزي، وملعب الإمارات، الخاص بالنادي، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك عام 2024.

المصري محمد النني لاعب خط وسط أرسنال، وثق عبر صفحته على موقع «إكس» صورًا أثناء افتتاح قاعة الصلاة، معلقا: «أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات، الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين، وكل من شارك في تحقيق ذلك».

ونشر اللاعب محمد النني مقطع فيديو أيضًا، يوثق لحظة افتتاح قاعة الصلاة الجديدة في ملعب أرسنال، تلك الواقعة التي تشير إلى اهتمام نجم خط الوسط بالجانب الديني، فكثيرًا ما يقوم اللاعب بنشر صور وفيديوهات أثناء القيام بقراءة القرآن الكريم.

أرسنال الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن نادي أرسنال يتصدر الدوري الأكبر في العالم، برصيد 64 نقطة، متقدمًا على ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزي، بعد مرور 28 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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