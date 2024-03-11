لأول مرة في تاريخ النادي.. محمد النني يفتتح قاعة صلاة داخل ملعب أرسنال

قاعة جديدة داخل ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، افتتحها اللاعب محمد النني، لتكون مخصصة للصلاة للمرة الأولى في تاريخ أرسنال الإنجليزي، وملعب الإمارات، الخاص بالنادي، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك عام 2024.

المصري محمد النني لاعب خط وسط أرسنال، وثق عبر صفحته على موقع «إكس» صورًا أثناء افتتاح قاعة الصلاة، معلقا: «أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات، الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين، وكل من شارك في تحقيق ذلك».

I am so proud to have opened our player prayer room at Emirates Stadium.



Having this space to contemplate and pray will change the lives of future Arsenal players. I am really grateful to the staff and everyone involved in making this happen @Arsenal pic.twitter.com/ovuqLUtJIr — Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 11, 2024

ونشر اللاعب محمد النني مقطع فيديو أيضًا، يوثق لحظة افتتاح قاعة الصلاة الجديدة في ملعب أرسنال، تلك الواقعة التي تشير إلى اهتمام نجم خط الوسط بالجانب الديني، فكثيرًا ما يقوم اللاعب بنشر صور وفيديوهات أثناء القيام بقراءة القرآن الكريم.

أرسنال الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن نادي أرسنال يتصدر الدوري الأكبر في العالم، برصيد 64 نقطة، متقدمًا على ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزي، بعد مرور 28 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.