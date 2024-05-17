انتهاء التصويت في انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة وبدء فرز الصناديق

بدأ منذ قليل غلق لجان التصويت في انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدأت عملية فرز الأصوات داخل اللجان.

وفتح نادي قضاة مجلس الدولة، أبوابه، من الساعة التاسعة صباح اليوم، لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8، والذي على إثره جرى تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.

فٌتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024، وحتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادي، وجرى تلقي الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولًا زمنيًا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

‎وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة. ‎وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.

وقال المستشار بهجت عزوز عضو اللجنة المؤقتة لإدارة أول دورة انتخابية بنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، إن الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم شهدت أكبر حضور في تاريخ الجمعيات العمومية السابقة، والتي شهدت لأول مرة ترشيح العنصر النسائي في منصب عضو مجلس الإدارة.