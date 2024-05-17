لأول مرة.. امرأة تترشح لانتخابات نادي قضاة مجلس الدولة

ضمت القائمة النهائية لأول مرة في تاريخ انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، الدكتورة هند عادل الطيب فؤاد، لتكون أول قاضية تترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ قرار تعيين أول قاضية في مجلس الدولة في شهر أكتوبر 2021.

قضاة مجلس الدولة

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، منذ الساعة الثانية عشر، ظهر اليوم، وذلك لبدء التوقيع في كشوف الجمعية العمومية للنادي.

وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية، الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8، والذي على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.

انعقاد الجمعية العمومية

وحُدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.