حزب «المصريين» يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطة المرحلة المقبلة في البحر الأحمر

عقد هاني عبد السميع، أمين عام حزب «المصريين» بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الجمعة، مع عدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية بالمحافظة، لمناقشة الفاعليات التي تعتزم الأمانة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بجميع الأمانات الفرعية بالمحافظة إلى جانب الأمانة المركزية، فضلًا عن مناقشة إيجابيات المرحلة الأخيرة والترحيب بالأعضاء الجُدد.

الحزب سيواصل التواجد بالشارع المصري

وقال «عبد السميع» خلال الاجتماع إن الحزب نفذ خلال الأشهر الأخيرة حزمة من الفاعليات داخل جميع الأمانات على مستوى المحافظة بهدف تعزيز الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب، مؤكدًا أن الحزب سيواصل التواجد بالشارع المصري للتعرف على كافة احتياجاته والعمل على تلبيتها.

وأضاف أمين عام حزب «المصريين» بالبحر الأحمر أن الفترة الحالية تشهد تنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات المعنية لإقامة ندوات دورية من أجل عرض المشكلات التي تواجه الشارع المصرى والمساهمة في وضع الحلول اللازمة لتجاوزها، وذلك بالتوازي مع جهود قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات العامة.

وأوضح أن خطة المرحلة المقبلة تتضمن استمرار مجموعة من الأنشطة الخدمية والثقافية والاجتماعية فضلًا عن زيادة أنشطة وفاعليات جديدة يتم التحضير لها على قدم وساق وتتعلق بالتجهيز للمجالس المحليات وتحضير عدد جديد من القيادات الشبابية لخوض غمار الانتخابات القادمة حال الاستقرار على موعدها وتحديد آلياتها.

شارك في الاجتماع كلًا من نيفين محمد، مصطفي العمدة، بيتر اندراوس، حسام عبد العظيم، ملاك تامر، راوية محمد، جيهان الدسوقي، أبانوب مجدي، رشا راغب صالح، هند عبد القادر، أسامة مجدي، علي محمد، ايريني نجاح راغب.