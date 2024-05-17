وظائف نقابة المحامين 2024.. اعرف التخصصات والمستندات المطلوبة

أعلنت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في تخصصات المؤهلات العليا والفنيين، وذلك في إطار سعيها لتعيين الشباب وسد العجز بهذه التخصصات من خلال إعلانها عن وظائف نقابة المحامين 2024.

تفاصيل وظائف نقابة المحامين 2024

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف نقابة المحامين 2024، من حيث التخصصات المطلوبة والمستندات وكيفية التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف نقابة المحامين 2024

أوضحت نقابة المحاميين عن حاجتها لتعيين شباب في التخصصات التالية:

- نظم المعلومات والحاسبات تخصص سوفت وير ومبرمجين.

- فنيين في المجالات التالية: «كهرباء، سباكة، نجارة، تكييف وتبريد».

المستندات المطلوبة لوظائف نقابة المحامين 2024

وبينت نقابة المحاميين المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف على النحو التالي:

- شهادة المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية «فيش».

- شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- وصل كهرباء أو غاز أو مياه.

كيفية التقديم على وظائف نقابة المحامين 2024

وذكرت نقابة المحاميين أنه يتم التقديم لوظائف نقابة المحاميين 2024، بتقديم طلبات التوظيف والمستندات المطلوبة وcv وشهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عام لدى النقابة العامة للمحامين، وعنوانها: 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة.