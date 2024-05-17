مصايف 2024 في 5 نقابات.. أسعار خاصة وتخفيضات لأسر ضحايا كورونا بـ«الأطباء»

مع قرب انتهاء مارثون الامتحانات، وبدء الإجازة الصيفية للعديد من الأسر والعائلات، أعلنت عددا من النقابات المهنية عن مصايف 2024، وذلك حتى يتثنى للأعضاء الحجز والاستفادة من عروض المصايف التي تقدمها نقابات المهندسين والصحفيين والمحامين والأطباء والأطباء البيطريين لأعضائهم، وأعلنت عنهم خلال الأيام القليلة الماضية، ويرصد «الوطن» في السطور التالية أسعار مصايف 2024 ومواعيد الحجز التي أعلنت عنها النقابات حتى الآن.

مصايف النقابات 2024

وأعلنت نقابة المهندسين أن الحجز في مصايف 2024 التي توفرها النقابة هذا العام في 3 مدن «المعمورة - بلطيم- جمصة»، بدأ منذ 11 مايو الجاري ويستمر خلال هذه الأيام، وينطلق أول فوج بداية شهر يونيو، وتتراوح الأسعار في مصيف جمصة بين 1150 إلى 2250 جنيها، وتتراوح أسعار مصيف بلطيم 1150 إلى 2250 جنيها، بينما أسعار مصيف المعمورة 1350 إلى 4950 جنيها، وتختلف هذه الأسعار باختلاف الوحدات وموعد الأفواج.

مصايف نقابة المحامين 2024

بينما فتحت نقابة المحامين الحجز في مصايف2024 في 4 مدن وهي «رأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد، وعجيبة بمطروح»، وذلك بأسبقة الحجز من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي، وبدأ الحجز في المصايف المختلفة من يوم الأحد 12 مايو حتى الأربعاء 22 مايو ويغلق للثلاثاء 28 مايو الجاري لمراجعة استمارات الحاجزين، على أن يعاد الفتح مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 29 مايو وحتى آخر الصيف.

وأوضحت نقابة المحامين أن شروط حجز مصايف 2024 تضمن سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه دمغة و300 جنيه تأمين، ولا يحق للمحامي حجز أكثر من وحدة مصيف، واستلام الوحدة للمحامي شخصيًا أو لأقاربه من الدرجة الأولى، آخر موعد لاسترداد قيمة التأمين في 31 ديسمبر، سداد اشتراك 2024، ويمنع اصطحاب الحيوانات.

مصايف نقابة الصحفيين 2024

بينما أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء الحجز في وحدات مصايف 2024 بقرية بانوراما بالساحل الشمالى، بأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه حتى 11500 جنيه، تختلف بناء على الوحدات السكنية وموعد الأفواج، ويبدأ الحجز يبدأ الحجز اعتبارًا من غدا الموافق 18 مايو 2024 بمركز الخدمات فى الطابق الأول وبأسبقية الحجز، كما يسدد الزملاء مبلغ 700 جنيه تأمينًا للوحدة ترد فى نهاية المصيف حال عدم وجود تلفيات.

مصايف نقابة الأطباء 2024 في الجيزة

كما أعلنت نقابة أطباء الجيزة عن تفاصيل مصايف 2024 للأعضاء وأسعار وفتح باب الحجز لكل من «شاليه بورتو السخنة، لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، وشاليهات قرية قرطاج بالساحل الشمالي، طوال موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك، وشقة المعمورة المصيفية بالإسكندرية، طوال موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك».

وأكدت اللجنة الاجتماعية بالنقابة أنه يبدأ الحجز لجميع أطباء الجمهورية ابتداء من غد السبت الموافق 18 مايو على الأماكن المتاحة، كما يمكن الحجز عن طريق خدمة انستاباي لجميع الأطباء ابتداء من التاريخ نفسه، ويتم الحجز بكارنيه النقابة سارٍ وحديث مع سداد الاشتراكات السنوية، والحجز للأطباء البشريين فقط وأسرهم وتواجد الطبيب شرط لإستلام الوحدة، كما تم الإعلان عن خصم 25٪ للأطباء علي المعاش بالمحافظة، وخصم 25٪ لزوجات شهداء كورونا من أطباء المحافظة.

ويمكن الاطلاع على باقي التفاصيل التي أعلنتها النقابة من خلال الرابط التالي:

مصايف نقابة البيطريين 2024

كما أعلنت نقابة الأطباء البيطريين عن بدء الحجز في مصايف 2024 في مدن الإسكندرية ومطروح والغردقة بأماكن وأسعار مميزة تبدأ من 2750 جنيها وبحد أقصى 3000 جنيه، وذلك بمقر النقابة العامة بـجاردن سيتي، وللحجز يتم سداد تأمين وقدره 500 جنيه يخصم منه 200 جنيه رسوم كهرباء ونظافة ويرد 300 جنيه على الحساب البنكي للعضو بعد العودة من المصيف والتأكد من عدم وجود تلفيات بمحتويات الوحدة.

وأوضحت نقابة الأطباء البيطريين أن الحجز يتم بالأسبقية وبدفع القيمة كاملة بإضافة التأمين، ويرفق بطلب الحجز صورة بطاقة الرقم القومي – كارنية سارٍ، ولا يسمح بإلغاء الحجز إلا بعد إيجاد بديل بمعرفة الطبيب البيطري، ويشترط للحجز سداد اشتراك النقابة لعام 2024، وللطبيب البيطري وحدة مصيفية واحدة فقط يتم تسليم الوحدة في حضوره واستلامها في حضوره.